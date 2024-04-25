Події

11:37 25.04.2024

Росіяни атакували вантажівку в Херсонській області, одна людина постраждала - ОВА

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У Херсонській області російські війська з застосуванням безпілотника атакували автомобіль, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"На трасі поблизу села Осокорівка окупанти скинули з дрона вибуховий предмет на вантажівку. Постраждав 58-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення обличчя та руки", - зазначається в повідомленні.

Постраждалого доставили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Теги: #херсонська_область

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