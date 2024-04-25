Росіяни атакували вантажівку в Херсонській області, одна людина постраждала - ОВА
У Херсонській області російські війська з застосуванням безпілотника атакували автомобіль, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"На трасі поблизу села Осокорівка окупанти скинули з дрона вибуховий предмет на вантажівку. Постраждав 58-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення обличчя та руки", - зазначається в повідомленні.
Постраждалого доставили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.