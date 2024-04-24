Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

Українська та португальська сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої угоди з безпеки та погодили графік подальших переговорів, повідомляє пресслужба президента України.

Як наголошується у повідомленні на сайті президента у середу, українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як повідомляється, особливу увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливої ролі Португалії у реалізації Української Формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

"Україна уклала вже дев'ять двосторонніх угод щодо безпеки, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України", - зазначено у повідомленні.