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20:43 24.04.2024

Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

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Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

Українська та португальська сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої угоди з безпеки та погодили графік подальших переговорів, повідомляє пресслужба президента України.

Як наголошується у повідомленні на сайті президента у середу, українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як повідомляється, особливу увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливої ролі Португалії у реалізації Української Формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

"Україна уклала вже дев'ять двосторонніх угод щодо безпеки, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України", - зазначено у повідомленні.

 

 

 

Теги: #безпека #угода #португалія

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