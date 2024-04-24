Пил із Сахари дістався території України – Гідрометцентр

Пил з африканської пустелі Сахара, який у вівторок спостерігався в Греції, в середу дістався території України, повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у фейсбуці.

"На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами (України – ІФ-У) й поширюється на північ", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначають, що дощова погода в Україні сприятиме якнайшвидшому вимиванню цього пилу з атмосфери. "На більшій частині країни погоду визначають циклон і вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води в хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім, у деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватого відтінку, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими", - зазначають синоптики.

За даними Укргідрометцентру, пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід, після чого атмосфера очиститься.