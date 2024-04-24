Події

13:41 24.04.2024

Пил із Сахари дістався території України – Гідрометцентр

1 хв читати

Пил з африканської пустелі Сахара, який у вівторок спостерігався в Греції, в середу дістався території України, повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у фейсбуці.

"На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами (України – ІФ-У) й поширюється на північ", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначають, що дощова погода в Україні сприятиме якнайшвидшому вимиванню цього пилу з атмосфери. "На більшій частині країни погоду визначають циклон і вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води в хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім, у деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватого відтінку, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими", - зазначають синоптики.

За даними Укргідрометцентру, пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід, після чого атмосфера очиститься. 

Теги: #сахара #україна #пил

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 24.04.2024
ЄС надав Україні ще EUR1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility

ЄС надав Україні ще EUR1,5 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility

05:20 24.04.2024
Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

04:54 24.04.2024
Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

03:58 24.04.2024
За 2023 рік в Україні зафіксовано 85 випадків сексуального насильства, пов'язаних із війною - звіт ООН

За 2023 рік в Україні зафіксовано 85 випадків сексуального насильства, пов'язаних із війною - звіт ООН

02:42 24.04.2024
Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

01:32 24.04.2024
Унаслідок нічного удару по Харкову поранено двох людей, окупанти завдали ударів і по центру Золочева

Унаслідок нічного удару по Харкову поранено двох людей, окупанти завдали ударів і по центру Золочева

01:17 24.04.2024
Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих

Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих

23:50 23.04.2024
США можуть передати Україні ATACMS дальнього радіусу дії в новому пакеті допомоги - ЗМІ

США можуть передати Україні ATACMS дальнього радіусу дії в новому пакеті допомоги - ЗМІ

22:46 23.04.2024
У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

22:10 23.04.2024
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

ОСТАННЄ

ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який під час літургії передав окупантам позиції ЗСУ

"єЧергу" для автобусів запущено на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Спровоковану ворожим артобстрілом пожежу в Куп'янську ліквідовано, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

Суд визнав наявність російського громадянства в колишньої топпосадовиці Мін'юсту Прилуцької

Грузія продовжила термін перебування українців без візи до трьох років

У західних областях України в четвер удень 9-14°; на решті території 17-22°

У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА