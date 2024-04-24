ВАКС стягнув у дохід держави квартири, автівки та літаки окупаційного голови Запорізької області

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував санкцію і стягнув у дохід держави активи голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його родичів.

"23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції", - ідеться в повідомленні ВАКС у середу.

Згідно з повідомленням, ВАКС стягнув у дохід держави такі активи: три квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки в Мелітополі Запорізької області, чотири легкові автомобілі, п'ять літаків, саморобне туристичне судно, грошові кошти на банківських рахунках, частки в дев'яти компаніях.