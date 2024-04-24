Мінсоцполітики України презентувало демографічну стратегію до 2040 року

Міністерство соціальної політики України на форумі "Демографічне майбутнє України" презентувало проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, повідомляє пресслужба міністерства.

"Побудувати демографічне майбутнє України - непроста справа. Але це визначальний напрямок політики, який буде формувати нашу країну як цілісну державу. Сьогодні перед Україною стоїть багато викликів. Ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямках: піднімати народжуваність, підтримувати сімʼї, підвищувати якість життя, повертати мігрантів, будувати інклюзивне суспільство тощо. Разом з тим нам важливо і сформувати ідею - мрію про країну, в якій хочеться жити і яку хочеться будувати. Мрію, яка би стала безумовним обʼєднавчим фундаментом для нас всіх. І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стрибок. І тільки тоді для багатьох українців обирати Україну своїм домом - стане суттєвою мотивацією", - заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що мета Мінсоцполітики - забезпечити формування цілісної демографічної політики, що дасть змогу підвищити рівень народжуваності, знизити рівень передчасної смертності, створити умови для повернення до нашої країни мігрантів як до країни, в якій хочеться жити.

Стратегія демографічного розвитку України передбачає комплексний підхід, спрямований на реалізацію і галузевих політик, орієнтованих на підвищення народжуваності, подолання передчасної смертності та забезпечення міграційного приросту населення, і на створення достатніх наскрізних умов для комфортного життя громадян в Україні.

Загальне завдання Стратегії демографічного розвитку України - забезпечити демографічну стійкість України, що означає спроможність населення України відповідати на демографічні виклики, підтримувати своє довгострокове відтворення та підвищення загальної якості життя громадян як передумови для поліпшення демографічної ситуації в Україні. Ознайомитися з проєктом Стратегії можна на сайті Мінсоцполітики.

Після доопрацювання за результатами консультацій проєкт Стратегії буде подано на розгляд уряду.

"Україна - країна з величезним потенціалом. Сьогодні ми говоримо про те, як побудувати країну, в якій хочеться жити. Це створення середовища, де люди можуть реалізувати свій потенціал, де молодь впевнена у своєму майбутньому у мирній, процвітаючій Україні. Зрозуміло, що через війну зараз існують серйозні обмеження для реалізації цього бачення. Але є багато, що можна зробити, незважаючи на несприятливі обставини, і ми як UNFPA готові підтримати вас у цьому починанні", - прокоментувала регіональна директорка Фонду ООН у галузі народонаселення у Східній Європі та Центральній Азії (UNFPA) Флоренс Бауер.