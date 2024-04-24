Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкоджено лінії електропередачі, без електропостачання залишилася частина абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі в середу вранці.

"Вночі удари по Нікопольщині тривали. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів і важку артилерію. Влучив по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено підприємство та агрофірму. А ще - лінії електропередачі. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Крім того, уточнив Лисак, у результаті вечірніх атак FPV-дронів у районі пошкоджено ще один приватний будинок і господарську споруду.