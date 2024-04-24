Події

08:28 24.04.2024

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

1 хв читати
Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкоджено лінії електропередачі, без електропостачання залишилася частина абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі в середу вранці.

"Вночі удари по Нікопольщині тривали. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів і важку артилерію. Влучив по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено підприємство та агрофірму. А ще - лінії електропередачі. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Крім того, уточнив Лисак, у результаті вечірніх атак FPV-дронів у районі пошкоджено ще один приватний будинок і господарську споруду.

 

 

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 24.04.2024
На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

08:57 24.04.2024
Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

08:16 24.04.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів один загиблий і п'ять поранених

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів один загиблий і п'ять поранених

02:42 24.04.2024
Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

22:46 23.04.2024
У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

У Дніпропетровській області сили ППО ввечері збили ще один російський безпілотник "Орлан-10"

16:50 23.04.2024
Обстріли росіянами ХФТІ у 2022 р. мали на меті завдання шкоди атомному об'єкту, їх і кваліфіковано як екоцид

Обстріли росіянами ХФТІ у 2022 р. мали на меті завдання шкоди атомному об'єкту, їх і кваліфіковано як екоцид

10:05 23.04.2024
Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

08:58 23.04.2024
Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

07:41 23.04.2024
РФ обстріляла Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини

РФ обстріляла Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини

07:19 23.04.2024
РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих

ОСТАННЄ

Росіяни вранці вдарили ракетою по Одесі: постраждала жінка, пошкоджено 30 будинків

Удари українських дронів і повені призвели до зниження нафтоперероблення в РФ до 11-місячного мінімуму - ISW

РФ вивела в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти за добу понад 400 разів обстріляли Запорізьку область, застосувавши артилерію і 147 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Авіація Сил оборони за добу атакувала 17 районів скупчення сил РФ

На фронті за добу було понад 100 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили 24 атаки

Війська РФ за добу завдали по Україні п’ять ракетних і 77 авіаударів

Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА