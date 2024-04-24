У Херсонській області за добу у результаті обстрілів один загиблий і п'ять поранених

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, зафіксовано руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 середи, 24 квітня.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та місто Херсон", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські будівлі, гараж, приватні автомобілі та газопроводи.