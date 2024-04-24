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06:52 24.04.2024

Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

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Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть повітряний простір Польщі, заявив глава британського уряду Ріші Сунак на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє RMF24.

"Між Польщею і Великою Британією існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в ситуації війни в Україні", - сказав Сунак, наголосивши, що "Польща витрачає на безпеку більше за всіх союзників по НАТО".

Він додав, що в межах навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тис. британських солдатів.

 

 

 

Теги: #польща #британія #винищувачі

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