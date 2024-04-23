США можуть передати Україні ATACMS дальнього радіусу дії в новому пакеті допомоги - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму близько $1 млрд, його має схвалити Байден після того, як Сенат ухвалить новий законопроєкт про фінансування іноземної допомоги, повідомляє CNN 23 квітня з посиланням на свої джерела.

Зазначають, що США, найімовірніше, уперше надішлють Україні ATACMS дальнього радіусу дії, або армійські тактичні ракетні системи, у межах нового пакета допомоги.

Як пише CNN, раніше Сенатор Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, висловив сподівання, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня. "Це мало статися шість місяців тому. Наступний найкращий час - просто зараз", - сказав Ворнер.

Очікується, що до пакета також увійдуть боєприпаси, зокрема боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії, бойові машини Bradley та інша зброя.