Приймання заяв про вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку продовжиться 18 травня з урахуванням нових вимог законодавства

Після набуття чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Як пояснили у Міністерстві закордонних справ України, тимчасово припинено з 23 квітня цього року прийом нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

Наголошується, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв’язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли під час імплементації норм і положень згаданого закону.

У МЗС зазначили, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, консульські установи розглянуть й опрацюють у повному обсязі.

"Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо вберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана", - йдеться в поясненні.

Також у відомстві додали, що запроваджені обмеження не застосовуються, якщо фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа (оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині/підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо).

Як наголосили в МЗС, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічого статі віком від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно із законодавством у повному обсязі.

"Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", - йдеться в повідомленні.

При цьому тимчасові обмеження не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій із громадянами України за кордоном. У разі потрапляння будь-якого громадянина України в надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо) співробітники консульської служби надаватимуть у межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі, запевнили в МЗС.