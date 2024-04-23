Події

20:37 23.04.2024

Поблизу Дніпра збито розвідувальний дрон окупантів

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Поблизу Дніпра збито розвідувальний дрон окупантів

Безпілотний літальний апарат, випущений російськими окупантами, збито в небі над Дніпровським районом Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Приземлили ще один безпілотник - "Орлан-10". Оборонці збили ворожу "пташку", яка кружляла в Дніпровському районі. Небо над областю чисте", - написав Лисак у телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Орлан-10" - безпілотний комплекс, який російські окупанти використовують для повітряної розвідки, коригування вогню та в розвідувально-ударних місіях.

 

Теги: #рф #дніпропетровська #дрон #збиття

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