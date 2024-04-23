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18:45 23.04.2024

Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

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Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Кабінет Міністрів України шляхом перерозподілу видатків державного бюджету виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наше завдання - створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів і дасть більшу перевагу нашій армії на полі бою", - наголосив він, повідомляє пресслужба уряду.

Він зазначив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 млрд грн.

Шмигаль наголосив, що всі додаткові ресурси держава також спрямовуватиме на обороноздатність держави. Зокрема, минулого тижня урядова делегація провела важливі зустрічі у США з представниками американської адміністрації, конгресменами та сенаторами від обох партій, керівниками міжнародних фінансових інституцій.

"Маємо важливі результати. Палата представників Конгресу ухвалила законопроєкт про допомогу Україні. Майже $61 млрд, із яких $49,9 млрд - це видатки на оборону. Отримали запевнення про те, що проєкт закону швидко пройде через сенат, буде підписаний і набуде чинності", - зазначив він.

Теги: #фортифікації #шмигаль

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