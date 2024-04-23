Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі за підсумками засідання.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Половенка заступником міністра оборони 1 грудня 2023 року. З 2019 року він був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України, є учасником бойових дій.