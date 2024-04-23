Події

18:27 23.04.2024

Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

1 хв читати
Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі за підсумками засідання.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Половенка заступником міністра оборони 1 грудня 2023 року. З 2019 року він був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України, є учасником бойових дій.

Теги: #кабмін #звільнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 23.04.2024
Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

15:13 23.04.2024
ВР звільнила сімох членів Рахункової палати - нардеп

ВР звільнила сімох членів Рахункової палати - нардеп

21:39 16.04.2024
Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

09:59 16.04.2024
Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

19:19 15.04.2024
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

16:50 13.04.2024
Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

00:02 10.04.2024
Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

18:21 09.04.2024
Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

17:34 02.04.2024
Кабмін дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати на навчання до іноземних вишів у межах освітньої академічної мобільності

Кабмін дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати на навчання до іноземних вишів у межах освітньої академічної мобільності

15:48 02.04.2024
Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

ОСТАННЄ

Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт про захист інтересів власників земельних паїв

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

ВР має намір визначити Держспецзв'язку органом, що реалізує політику щодо забезпечення безпілотними системами та засобами РЕБ

Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Для повноцінного запуску Держреєстру нерухомих пам'яток потрібно понад 5 років - Шуляк

ВР прийняла за основу законопроєкт про дерегуляцію ринку торгівлі вживаними авто - Гетманцев

ВР удосконалить порядок ведення військового обліку під час війни

Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА