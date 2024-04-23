У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

Масштабні навчання німецького бундесверу Grand Quadriga 2024 ("Велика квадрига 2024") розпочинаються у вівторок у Литві, повідомляє агентство BNS.

Під час навчань понад 3 тис. німецьких військових і 200 одиниць військової техніки, зокрема танки Leopard, БМП Puma і Boxer, перебазовуються на Сильвестраса Жукаускаса в Пабраді (Швенченський район) і полігон ім. Казіса Вевярскіса в Казлу-Руді, інформує агентство.

За його даними, ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із центральноєвропейського регіону в східний. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях із планування та проведення операцій, а також надаватимуть підтримку країні перебування.

Навчання триватимуть до кінця травня.

Водночас у Литві відбуваються організовані збройними силами США маневри "Удар меча", литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II ("Хоробрий грифон 24/II"), одне з найбільших національних навчань "Гроза Перкунаса", нагадує BNS.