Події

10:08 23.04.2024

У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

1 хв читати
У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

Масштабні навчання німецького бундесверу Grand Quadriga 2024 ("Велика квадрига 2024") розпочинаються у вівторок у Литві, повідомляє агентство BNS.

Під час навчань понад 3 тис. німецьких військових і 200 одиниць військової техніки, зокрема танки Leopard, БМП Puma і Boxer, перебазовуються на Сильвестраса Жукаускаса в Пабраді (Швенченський район) і полігон ім. Казіса Вевярскіса в Казлу-Руді, інформує агентство.

За його даними, ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із центральноєвропейського регіону в східний. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях із планування та проведення операцій, а також надаватимуть підтримку країні перебування.

Навчання триватимуть до кінця травня.

Водночас у Литві відбуваються організовані збройними силами США маневри "Удар меча", литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II ("Хоробрий грифон 24/II"), одне з найбільших національних навчань "Гроза Перкунаса", нагадує BNS.

Теги: #литва #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 23.04.2024
Литва передала Україні бронетранспортери M577

Литва передала Україні бронетранспортери M577

08:28 23.04.2024
Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

18:29 21.04.2024
У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

19:25 20.04.2024
Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

21:24 17.04.2024
Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

17:52 11.04.2024
Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

11:06 11.04.2024
Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

16:22 10.04.2024
Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

15:14 10.04.2024
Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

20:33 06.04.2024
В Україну прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577

В Україну прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Росіяни за добу втратили 800 людей - Генштаб

ОСТАННЄ

Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

У Харкові затримали охоронця ТРЦ, який коригував ворожі удари по місту й хотів навести окупантів на базу спецпідрозділу ГУР

У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинної групи з продажу наркотиків, до якої входили правоохоронці

Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ

Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА