Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Красногорівці Покровського району Донецької області загинула одна людина, ще одна - в Новоолександрівці, одна людина дістала поранень у Селидовому, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. Одна людина загинула у Красногорівці, ще одна — в Новоолександрівці Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки. В Селидовому поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівській громаді пошкоджені адмінбудівлі та три приватні будинки у Гострому, два приватні будинки та промзона в Курахівці", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено чотири будинки в Ямполі Лиманської громади, 11 приватних будинків, три багатоповерхівки та дві нежитлові будівлі - в Часовоярській громаді, будинок - у Сіверську.

Крім цього, ворог обстріляв Ямполівку і Терни, а також околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 130 осіб, зокрема 19 дітей.