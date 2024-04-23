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07:07 23.04.2024

ЄС досяг політичної домовленості щодо посилення санкцій проти Ірану

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ЄС досяг політичної домовленості щодо посилення санкцій проти Ірану

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС досягнув політичної домовленості щодо посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавній масований удар по Ізраїлю, передає Euronews.

Відповідні домовленості було укладено між міністрами закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок, 22 квітня, у Люксембургу.

Ці санкції спрямовані на обмеження експорту компонентів, що виробляються в Євросоюзі, які використовуються, зокрема, у виробництві безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет.

Глава європейської дипломатії звернув увагу, що новий санкційний режим поширюватиметься не лише на сам Іран, а також на підконтрольні Тегерану проксі-угруповання та структури "у всьому регіоні Близького Сходу та Червоного моря".

До цього в ЄС встановлювали спеціальний режим для боротьби з дронами іранського виробництва (ударні безпілотники "шахед"), які Тегеран використав для широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Європейські санкції також стосуються включення до "чорного списку" людей та організацій, залучених до іранської програми безпілотників, шляхом запровадження заборони на поїздки та заморожування активів.

Однак після атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет та розширити список заборонених компонентів, пов'язаних із безпілотниками.

Це розширення було схвалено сьогодні, 22 квітня на зустрічі глав МЗС у Люксембургу, і набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.

"Ми досягли політичної угоди", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель наприкінці зустрічі.

Він також зазначив, що "потенційна передача" ракетних технологій Іраном для РФ ще не відбулася.

Раніше повідомлялося, що США разом із союзниками мають намір запровадити санкції проти Ірану після його масованої атаки на Ізраїль, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

 

 

 

Теги: #єс #санкції #іран

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