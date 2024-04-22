Найважливішим пакетом допомоги Україні є ППО - Зеленський на зустрічі з конгресменами

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами США в понеділок у Києві заявив, що найважливішим пакетом допомоги є "пакет ППО".

"Ми отримали інформацію, буквально щойно, що знову була атака на центр Харкова. Влучили по телевежі, знищили фактично і вони це роблять щодня. Б'ють по тих територіях, які поблизу лінії фронту, поблизу кордонів, намагаючись змусити людей покинути їх. Харків стоїть, але це дуже складно для них. Тому ми говоримо, що ППО - це позиція номер один", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "ми потребуємо також дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних. Ми говоримо про необхідність, безумовно, озброєння, яке має більший радіус дії, і так само дуже важлива для нас позиція №3 за значимістю - це артилерійські снаряди".

Зеленський зустрівся з конгресменами одразу після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. "Говорили про те, як ми можемо якнайшвидше після ухвалення рішення отримати пакети військової допомоги та надати їх нашим воїнам на фронті. Він почув про наявний дефіцит, і ми розуміємо, що найбільш важливим, як першим пакетом, є пакет ППО", - сказав Зеленський.

У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив також, що "під час зустрічі обговорили макрофінансову підтримку, військову допомогу, зокрема, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіусу дії, засобах РЕБ і БПЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості".

"Також поспілкувалися про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру", - написав також він.