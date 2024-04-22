Події

19:15 22.04.2024

Унаслідок артобстрілу Красногорівки загинула жінка

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Унаслідок артобстрілу Красногорівки загинула жінка

Внаслідок обстрілу російською армією Красногорівки Донецької області загинула 70-річна жінка, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень - убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки. Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка - інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні Донецької ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

"Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ - наслідки обстрілу встановлюємо", - зазначається в повідомленні.

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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