За добу на лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу на лінії фронту на сході та півдні України зафіксовано 65 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак біля населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 13 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам'янське, Богданівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак неподалік населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації тричі атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.