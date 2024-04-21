РФ вивела в Середземне море три кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 20 ракет

РФ вивела в Середземне море 3 кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 20 ракет, у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 07:00 21.04.2024 у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет", - йдеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

За даними військових, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 10 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 4 судна, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.