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02:40 21.04.2024

Окупанти за минулий день обстріляли 13 прифронтових громад Сумської області, поранено місцевого жителя

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Окупанти за минулий день обстріляли 13 прифронтових громад Сумської області, поранено місцевого жителя

Окупанти за минулий день обстріляли 13 прифронтових громад Сумської області, поранення дістав місцевий житель, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 283 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотиіська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Хотінській громаді ворог бив з артилерії (14 вибухів). Унаслідок обстрілу дістав поранення житель громади.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (23 вибухи), мінометів (8 вибухів). Також були обстріли FPV-дроном (2 вибухи) та з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ.

Великописарівській громаді зафіксовано артобстріли (31 вибух), мінометні обстріли (15 вибухів).
Крім того, найбільша кількість обстрілів із різних видів зброї була в таких громадах: Білопільській (44 вибухи), Есманській (28 вибухів), Середино-Будській (28), Миколаївській (24 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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