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19:25 20.04.2024

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

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Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

Литва передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, зокрема розібраний легкий штурмовик L-39 Albatros, повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

"Чергова партія військової допомоги, підготовлена Міністерством національної оборони, надійшла в Україну. 20 квітня Збройні сили Литви перевезли і передали Збройним силам України розібраний легкий штурмовик L-39 Albatros", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

У відомстві повідомляють, що Збройні сили Литви використовували літаки L-39 Albatros для навчання офіцерів управління винищувачами і бойової підготовки льотчиків у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

Зазначається, що у 2024 р. Литва поставила Україні боєприпаси 155-мм, бронетранспортери М577, системи захисту від БПЛА, генератори, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1. Загалом Литва надала Україні військову допомогу на суму понад €610 мільйонів.

 

 

Теги: #литва #допомога #штурмовик

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