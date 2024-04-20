Події

14:31 20.04.2024

На прикордонному переході "Рава-Руська - Гребенне" з неділі частково відновлять пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

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На прикордонному переході "Рава-Руська - Гребенне" з неділі частково відновлять пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери планують пропускати через пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на в'їзд до Польщі вантажівки, крім тих, що переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Як повідомляють у телеграм-каналі Держприкордонслужби України в суботу, попередньо рух вантажівок має розпочатися о 8:00 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краковець-Корчова" на польсько-українському кордоні було відновлено в суботу вранці після того, як польські фермери завершили акцію протесту перед ними. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів за двома напрямками здійснюється у звичайному режимі.

Теги: #кордон #вантажівки #рава_руська

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