Клименко про розстріл поліцейських у Вінницькій області: Цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає

Зловмисники, які розстріляли співробітників поліції в ніч на суботу у Вінницькій області, мають відповісти за всією суворістю закону, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Неважливо хто і в якому одязі. У якому стані і з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців потрібно знайти і затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону", - написав Клименко в телеграм-каалі.

"І так: цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає", - наголосив глава відомства.

Як повідомлялося, у Гайсинському районі Вінницької області невідомі близько 2 години ночі розстріляли поліцейських, які зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію. За даними Нацполіції, вдалося встановити осіб, імовірно причетних до скоєння злочину, вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.