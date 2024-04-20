Події

11:31 20.04.2024

У Дніпрі завершено рятувальну операцію після ракетного удару РФ

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У Дніпрі завершено рятувальну операцію після ракетного удару РФ
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на суботу рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі тіло загиблого чоловіка - це третя жертва внаслідок російського удару вранці 19 квітня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Загалом унаслідок російської атаки в місті загинули 3 людини, 24 - постраждали. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб, уточнили у відомстві.

Також 51 особа отримала допомогу від психологів ДСНС.

На місці працювали 101 рятувальник і 20 одиниць техніки ДСНС.

"Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинули 8 людей, з них - 2 дитини, 34 людини постраждали. Серед постраждалих одна дитина", - підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі суботу оголошено днем жалоби. 

Теги: #дніпро #рятувальна

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