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08:53 20.04.2024

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, суботу оголошено Днем жалоби через жертви напередодні

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Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, суботу оголошено Днем жалоби через жертви напередодні

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За словами очільника ОВА, увечері в п'ятницю агресор вдарив дроном невстановленого типу по Зеленодольській ОТГ Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Також уночі окупанти атакували Нікопольщину. Вдарили з важкої артилерії та БПЛА по Нікополю. Артобстріл пережила і Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

Лисак повідомив, що вранці в суботу підрозділ ПВК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету.

За його словами, через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь уже приборкали. Пошкоджено також приватний будинок і два автомобілі.

"Загиблих і постраждалих немає", - наголосив Лисак.

Крім того, ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом уночі. Приземлили розвідувальний дрон.

Лисак також оголосив суботу Днем жалоби в Дніпропетровській області.

"Сьогодні на Дніпропетровщині - день жалоби. Область у скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. 8 невинних жертв. Серед них двоє дітей...", - написав він.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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