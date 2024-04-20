Події

08:16 20.04.2024

Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

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Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

Ворог завдав 29 ракетних і 67 авіаційних ударів, також здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

У Генштабі уточнили, що в ніч на суботу російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї терористичної атаки уточнюються.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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