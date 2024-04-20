Росіяни за добу втратили 750 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів, 8 танків, 21 бронемашину, 20 артсистем, 30 БПЛА, а також 49 од. авто та одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 458580 (+750) осіб, танків - 7213 (+8) од, бойових броньованих машин - 13873 (+21) од, артилерійських систем - 11678 (+20) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 763 (+1) од, літаків - 348 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9341 (+30), крилаті ракети - 2109 (+13), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15717 (+46) од, спеціальна техніка - 1918 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.