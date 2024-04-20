Події

07:20 20.04.2024

Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

2 хв читати
Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

Суд США ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі голові компанії "Metalhouse LLC" Джону Унсалану (J. Unsalan) і його спільникові білорусу Сергію Карпушкіну за співпрацю з проросійським бізнесменом Сергієм Курченком, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резиденти штату Флориди, що спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій і співпрацю з проросійським олігархом С. Курченком", - написала вона у фейсбуці в ніч на суботу за київським часом.

Маркарова зазначила, що, згідно з повідомленням Мін'юсту США, президента компанії "Metalhouse LLC" (м. Орландо, штат Флорида) Джона Унсалана засуджено до 6 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського бізнесмена Сергія Курченка. Американський бізнесмен визнав себе винним. Видано рішення про конфіскацію 160 млн США, отриманих ним у результаті злочину.

Його спільника і колишнього бізнес-партнера Сергія Карпушкіна, який є громадянином Білорусі і проживає в Маямі, засуджено до 21 місяця в'язниці за участь в угоді. Він визнав себе винним. Видано рішення про конфіскацію $4,7 млн США, отриманих ним унаслідок злочину.

Маркарова нагадала, що український бізнесмен Курченко перебуває під повними блокувальними санкціями США з 2015 року за участь у привласненні державних активів України. Дві афілійовані з ним компанії, а саме ТОВ "Компания Газ-Альянс" і ЗАТ "Внешторгсервис", були санкціоновані 2018 року за підтримку т.зв. ЛНР і ДНР.

"Засуджені сьогодні резиденти штату Флорида (J. Unsalan і S. Karpushkin), усвідомлюючи чинні санкційні обмеження щодо вищезгаданих підсанкційних суб'єктів, проводили в період із 2017 до 2021 року торговельні операції з ними, закуповуючи металургійне обладнання та сировину", - підсумувала посол України.

 

 

 

 

Теги: #суд #глава #маркарова #metalhouse

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 17.04.2024
Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

18:32 16.04.2024
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

18:03 16.04.2024
Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

17:53 16.04.2024
У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

09:38 16.04.2024
Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

22:05 12.04.2024
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

15:23 12.04.2024
У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

14:34 12.04.2024
Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Зеленський провів у Дніпрі нараду

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

ОСТАННЄ

Ворог за добу здійснив майже 300 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

На Харківщині з-під завалів зруйнованої ворожими обстрілами госпбудівлі врятовано людину

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, суботу оголошено Днем жалоби через жертви напередодні

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

Росіяни за добу втратили 750 осіб

Росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонні, є руйнування й поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА