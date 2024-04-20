Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

Суд США ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі голові компанії "Metalhouse LLC" Джону Унсалану (J. Unsalan) і його спільникові білорусу Сергію Карпушкіну за співпрацю з проросійським бізнесменом Сергієм Курченком, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резиденти штату Флориди, що спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій і співпрацю з проросійським олігархом С. Курченком", - написала вона у фейсбуці в ніч на суботу за київським часом.

Маркарова зазначила, що, згідно з повідомленням Мін'юсту США, президента компанії "Metalhouse LLC" (м. Орландо, штат Флорида) Джона Унсалана засуджено до 6 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського бізнесмена Сергія Курченка. Американський бізнесмен визнав себе винним. Видано рішення про конфіскацію 160 млн США, отриманих ним у результаті злочину.

Його спільника і колишнього бізнес-партнера Сергія Карпушкіна, який є громадянином Білорусі і проживає в Маямі, засуджено до 21 місяця в'язниці за участь в угоді. Він визнав себе винним. Видано рішення про конфіскацію $4,7 млн США, отриманих ним унаслідок злочину.

Маркарова нагадала, що український бізнесмен Курченко перебуває під повними блокувальними санкціями США з 2015 року за участь у привласненні державних активів України. Дві афілійовані з ним компанії, а саме ТОВ "Компания Газ-Альянс" і ЗАТ "Внешторгсервис", були санкціоновані 2018 року за підтримку т.зв. ЛНР і ДНР.

"Засуджені сьогодні резиденти штату Флорида (J. Unsalan і S. Karpushkin), усвідомлюючи чинні санкційні обмеження щодо вищезгаданих підсанкційних суб'єктів, проводили в період із 2017 до 2021 року торговельні операції з ними, закуповуючи металургійне обладнання та сировину", - підсумувала посол України.