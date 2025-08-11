Інтерфакс-Україна
Політика
07:22 11.08.2025

Маркарова: Ми впевнені, що США виходитимуть з позиції сили і це дозволить зупинити агресію Росії

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що, судячи з останніх рішень адміністрації, США у переговорах з РФ виходитимуть з позиції сили, повідомив канал CBS News у неділю.

"Ми дійсно сподіваємося, що цей тиск з боку президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже введені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час нарешті зупинити свою агресію", — сказала Маркарова в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan".

На прохання ведучої прокоментувати факт, що зустріч на Алясці заплановано як двосторонню, і повідомити чи планується щось, щоб залучити Україну до переговорів, Маркарова відповіла, що Україна вдячна президенту Трампу "не тільки за те, що він наполягає на закінченні цієї війни", але й за візит до Європи віцепрезидента США Джей Ді Венса, який "вів переговори, обговорював, проводив ці дуже конструктивні зустрічі з нашою делегацією, а також з європейськими лідерами".

"Тож, якщо буде потрібно, президент Зеленський, звичайно, буде присутній на зустрічах. Ми були дуже відкриті щодо цього, але подивимося, як це буде", - додала Маркарова щодо можливості участі президента України у зустрічі на Алясці в п’ятницю.

"Зараз ми всі розуміємо реальну ситуацію на місці і готові обговорити, як закінчити цю війну. І тому припинення вогню, як крок, завжди було таким важливим, щоб зупинити вбивства, про що президент Трамп заговорив ще в лютому. Тож давайте зупинимо вбивства і перейдемо до дипломатії. Україна завжди була готова до цього", - відповіла Маркарова на питання щодо можливих підписань Зеленським якихось домовленостей, на що натякав, цитований ведучою програми Трамп.

"Зараз я впевнена, що президент Трамп і всі тут, у Сполучених Штатах… розуміють, що наслідки закінчення цієї війни набагато більші, ніж просто Україна. Це питання існування для нас. Але концепція буферних зон, або що там ще, знаєте, ці застарілі, старі концепції з минулого століття, вони вже не працюють. Лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром. І питання полягає в тому, де буде ця лінія фронту. Чи буде вона на нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Або чи буде вона в Європі та скрізь, де вона впливатиме на Європу, США та інші країни", - сказала Маркарова і інтерв’ю CBS News.

"Я впевнена, що США будуть виходити з позиції сили, знаєте, мир через силу, і це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію Росії", - додала посол України в США.

 

