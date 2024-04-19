Події

17:07 19.04.2024

G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

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G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) визначили "конкретні кроки", необхідні, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Reuters, Кулеба застеріг, що Європа буде охоплена війною, якщо Росія переможе.

"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", - заявив Кулеба на італійському острові Капрі, де зустрічаються міністри закордонних справ G7.

Він сказав, що Захід має можливість "якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від масштабнішої війни".

Теги: #g7 #кулеба #допомога_україні

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