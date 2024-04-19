G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) визначили "конкретні кроки", необхідні, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Reuters, Кулеба застеріг, що Європа буде охоплена війною, якщо Росія переможе.

"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", - заявив Кулеба на італійському острові Капрі, де зустрічаються міністри закордонних справ G7.

Він сказав, що Захід має можливість "якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від масштабнішої війни".