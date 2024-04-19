Події

08:41 19.04.2024

На Харківщині за добу двоє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

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На Харківщині за добу двоє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ неодноразово обстрілювали Вовчанськ, під час одного з обстрілів поранили мирного мешканця, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарські споруди. Уламкові поранення отримав 52-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що раніше, о 12:15, Вовчанськ зазнав мінометного обстрілу (пошкоджено 3 цивільні споруди), а о 14:00 - окупанти вдарили по місту КАБами. Було пошкоджено 7 приватних будинків, будівлю КП "Благоустрій" та автомобіль. Крім того, ввечері, в період з 17:33 до 18:41, Вовчанськ ще тричі зазнав ворожих обстрілів. Унаслідок цього виникли пожежі: горіли двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарська споруда, конструктивні елементи купола храму Святих Жон Мироносиць і дах двоповерхової будівлі кафе.

ЗС РФ також завдали ракетного удару С-300 по Сороківці. Було пошкоджено частково будинок культури і магазин. Постраждав 45-річний цивільний.

 

 

 

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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