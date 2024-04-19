"Укрзалізниця" призупиняє роботу вокзалу станції "Дніпро"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призупиняє роботу вокзалу станції "Дніпро" після ранкової ракетної атаки по місту, є затримки в прибутті поїздів, повідомляє УЗ у п'ятницю.

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Так само УЗ інформує про те, що роботу вокзалу станції Дніпро призупинено.

"Поїзди далекого прямування та приміські поки що не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ і Горяїнове. Затримуються на прибуття до Дніпра такі поїзди, висадка для них відбуватиметься на станції Горяїнове:

№38 Київ - Запоріжжя,

№80 Львів - Дніпро,

№120 Київ - Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об'їзд", - інформує компанія.

УЗ просить стежити за оперативним оновленням інформації.