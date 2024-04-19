ЗС України за добу ліквідували 870 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 870 осіб особового складу ворога, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 27 БПЛА, 3 крилаті ракети, 53 одиниці авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 457830 (+870) осіб, танків - 7205 (+9) од, бойових броньованих машин - 13852 (+17) од, артилерійських систем - 11658 (+21) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 762 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27) од, крилаті ракети - 2096 (+3), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15671 (+53) од, спеціальна техніка - 1915 (+0)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Дані уточнюються.