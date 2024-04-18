Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою на полях G7. Україні терміново потрібні системи ППО для протидії атакам Росії. Я очікую чітких зобов'язань з боку країн-членів ЄС на засіданні FAC у понеділок. Безпека ЄС також перебуває під загрозою: Росія становить для нас екзистенційну загрозу", - написав Боррель у соціальній мережі Х у четвер увечері.