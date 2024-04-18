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20:35 18.04.2024

Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

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Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

Команда практики міжнародної торгівлі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" під керівництвом партнера Олени Омельченко, що представляє інтереси ТОВ "Українська сірникова фабрика", ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Індія та Пакистану, йдеться в пресрелізі юрфірми.

Згідно з повідомленням, за результатами розгляду скарги Української сірникової фабрики Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рішенням від 12 квітня порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну з цих країн сірників, що використовуються в побуті (УКТ ЗЕД 3605 00 00 00).

"Унаслідок масового демпінгового імпорту продукції з Індії та Пакистану в Української сірникової фабрики - єдиного вітчизняного виробника сірників - упали доходи від реалізації товару, зменшилась рентабельність і, як наслідок, уже скоротилась чисельність персоналу", - цитується у пресрелізі Омельченко.

За її словами, ситуація на підприємстві критична, її може врятувати тільки застосування попередніх антидемпінгових мит.

Антидемпінгове розслідування триватиме до 12 місяців.

ТОВ "Українська сірникова фабрика" заснована 1995 року, виробничі потужності підприємства розташовані в Рівненській області. Проектна потужність фабрики - 630 млн коробок сірників на рік. Продукцію поставляють в усі регіони України та за її межі.

За даними ресурсу Clarity-project, у 2023 році фабрика отримала 25,3 млн грн збитку проти чистого прибутку 38 млн грн роком раніше, при зниженні чистого доходу в 2,3 раза - до 159,7 млн грн.

 

 

Теги: #розслідування #сірники

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