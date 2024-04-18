Події

15:12 18.04.2024

Російські дрони атакували автомобіль із хлібом у Чернігівській області, водій дістав контузії

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Водій автомобіля хлібокомбінату дістав контузії внаслідок атаки на транспортний засіб російських ударних безпілотних апаратів у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

"У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевої крамниці, щоб доставити хліб", - повідомляється в телеграм-каналі МВС України в четвер.

Унаслідок вибухів водій 1994 року народження дістав контузії легкого ступеня, автомобіль і приміщення магазину пошкоджені. У відомстві повідомили, що на місці працюють необхідні служби.

Теги: #чернігівська_область

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