Російські дрони атакували автомобіль із хлібом у Чернігівській області, водій дістав контузії

Водій автомобіля хлібокомбінату дістав контузії внаслідок атаки на транспортний засіб російських ударних безпілотних апаратів у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

"У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевої крамниці, щоб доставити хліб", - повідомляється в телеграм-каналі МВС України в четвер.

Унаслідок вибухів водій 1994 року народження дістав контузії легкого ступеня, автомобіль і приміщення магазину пошкоджені. У відомстві повідомили, що на місці працюють необхідні служби.