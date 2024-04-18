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12:50 18.04.2024

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними та дощовими, в суботу подекуди нічні заморозки

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Найближчі дні в Україні будуть прохолодними та дощовими, в суботу подекуди нічні заморозки

Невеликий дощ очікується в Україні 19 квітня, крім південно-східної частини та крайнього заходу, вночі в більшості північних областей помірний дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер у п'ятницю переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Закарпатті сильні заморозки 0-3°), удень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У Києві 19 квітня вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 19 квітня найвища температура вдень була 26,3° тепла в 1920 р., найнижча вночі 4,7° морозу в 1979 р.

У суботу, 20 квітня, вдень у південних і центральних областях України помірні, в західних, Житомирській областях місцями невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

У західних, північних і центральних областях уночі сильні заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на сході країни 17-22°.

На високогір'ї Карпат невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 20 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Вночі очікуються заморозки 0-2°, температура вдень 13-15° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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