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11:02 18.04.2024

Доценко: Український Червоний Хрест передає досвід, набутий під час війни, міжнародним партнерам

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Доценко: Український Червоний Хрест передає досвід, набутий під час війни, міжнародним партнерам

Український Червоний Хрест передає свій досвід, набутий під час повномасштабної агресії Російської Федерації, міжнародним партнерам, заявив генеральний директор Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко.

"Український Червоний Хрест чи не найпопулярніший у русі з точки зору досвіду реагування в ситуації війни. Ми вже навчаємо інші національні товариства, передаємо досвід з евакуації, досвід наших загонів швидкого реагування, які виїжджають разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій на всі прильоти ворожих ракет, на всі пожежі внаслідок влучання російських снарядів в об'єкти інфраструктури, житловий фонд", - сказав Доценко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, представники ТЧХУ беруть участь у міжнародних конференціях, де також діляться своїм безцінним досвідом, набутим за час війни.

"Про запит на наш досвід свідчить і той факт, що колектив нашого міжнародного департаменту зріс утричі. Наші зв'язки з міжнародними партнерами стають дедалі тіснішими. І запит у нашій експертизі, звісно, є. Раніше ми просили порад у міжнародних партнерів, тепер уже ми консультуємо їх, як складати плани реагування - такі, які ми робили перед війною. І це ще тільки початок. Далі буде більше", - наголосив Доценко.

Він також розповів, що ТЧХУ ще до війни, у 2021 році до своєї стратегії закладало такий напрям, як центр експертизи для інших гуманітарних партнерів.

"Ми вже стільки всього напрацювали. Ми не робимо з цього якусь таємницю, готові поділитися напрацюваннями й охоче ділимося", - наголосив Доценко.

Теги: #партнери #міжнародні #досвід #тчху

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