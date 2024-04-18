У Чернігові кількість загиблих унаслідок ракетного удару на ранок зросла до 18 людей

Фото: ДСНС

У Чернігові кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару станом на ранок зросла до 18 осіб, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Чернігів. Кількість загиблих станом на ранок зросла до 18 осіб. Також наразі відомо про 77 постраждалих, серед них - 4 дитини", - ідеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. За даними МВС, розібрано понад 70% зруйнованої частини будівлі.

Напередодні повідомлялося про 17 загиблих.

Як повідомлялося 17 квітня, у Чернігові внаслідок трьох ударів о 9:03 ранку було пряме влучення у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури.