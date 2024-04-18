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07:19 18.04.2024

На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

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На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

На позачергових виборах парламенту Хорватії, які відбулися 17 квітня 2024 року, перемагає провладна права партія Хорватський демократичний союз (ХДС) нинішнього прем'єр-міністра Андрія Пленковича.

За результатами після підрахунку 59% голосів на позачергових виборах до парламенту Хорватії перемагає ХДС, яка перебуває при владі і отримала 64 мандати. На попередніх виборах 2020 року коаліція ХДС здобула 66 мандатів. Опозиційна Соціал-демократична партія (СДП), на чолі з чинним президентом Ховатії Зораном Милановичем, який виступав проти надання військової допомоги Україні, посіла друге місце з 42 мандатами. Рух "Батьківщина" отримав 13 мандатів, партія "Міст" - 9 мандатів, рух "Зморемо!" (Зможемо) вісім, Демократична асамблея Істрії (IDS) - 3 мандати, партія "Фокус" - і "Незалежна платформа Північ" по два мандати. Явка виборців становила трохи більше ніж 60%.

У парламенті Хорватії 151 депутат. 140 із них обираються в десяти виборчих округах Хорватії. Ще 3 депутати висунуті хорватською діаспорою в спеціальному виборчому окрузі, а 8 депутатів будуть обрані у виборчому окрузі для національних меншин.

Для формування уряду ХДС буде потрібно сформувати коаліцію щонайменше з однією з правих партій - "Міст" або "Рух Батьківщина".

 

 

Теги: #вибори #хорватія

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