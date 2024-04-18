ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов планує нові транскордонні напади "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також нові атаки безпілотників, про це він повідомив в інтерв'ю, опублікованому в The Washington Post 17 квітня.

"Ми запропонували план, спрямований на скорочення російського потенціалу. Він охоплює безліч аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні пункти управління", - пояснив глава ГУР.

За словами Буданова, Росія почне великий наступ, починаючи з червня, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області, на які Росія претендує, але не контролює.