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07:02 18.04.2024

ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

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ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов планує нові транскордонні напади "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також нові атаки безпілотників, про це він повідомив в інтерв'ю, опублікованому в The Washington Post 17 квітня.

"Ми запропонували план, спрямований на скорочення російського потенціалу. Він охоплює безліч аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні пункти управління", - пояснив глава ГУР.

За словами Буданова, Росія почне великий наступ, починаючи з червня, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області, на які Росія претендує, але не контролює.

 

 

 

Теги: #рф #гур #буданов

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