Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

Частка підприємств, які планують свою діяльність у дворічній перспективі, у березні збільшилася до рекордних із жовтня 2022 року 60,6% із 49,6% у лютому, такі основні результати опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES) Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Дані, які ми отримали під час березневого опитування, дають підстави говорити про весняне пробудження українського бізнесу. Минулого місяця невизначеність бізнесу на дворічну перспективу стала найнижчою ... від початку наших спостережень у жовтні 2022 року", - зазначається в документі.

Виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків додала, що на тлі цього спостерігається покращення короткострокових очікувань бізнесу щодо завантаженості власних потужностей, наявності клієнтів тощо, але водночас і деяке зростання середньострокової та короткострокової невизначеності.

Згідно з дослідженням, виробничі показники поліпшуються другий місяць поспіль: частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла з 43,8% до 54,4%.

Згідно з опублікованими на сайті ІЕД даними, також дещо зріс Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) - з 0,34 до 0,37 (за шкалою від -1 до +1): частка підприємств, які повідомили про кращу ділову активність порівняно з попереднім роком, збільшилася з 44,8% у лютому до 47,4% у березні.

Як уточнили в ІЕД, таку динаміку забезпечили середні та великі підприємства, тоді як значення ІВДА для мікропідприємств залишилося на мінімальному рівні, а для малих навіть трохи знизилося.

"Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. Фактично вперше половина українського підприємництва вказує на те, що це є суттєвою перешкодою. Приміром, 2022 року про це говорили лише близько 20% опитаних, торік на цю перешкоду вказувало близько третини опитаних", - зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Загалом рейтинг перешкод для роботи бізнесу практично не змінився: на першому місці - зростання цін на сировину і товари (53%), на другому - брак робочої сили (50%), на третьому - небезпечно працювати (46%). Проблема перебоїв з електроенергією піднялася з 7-го на 4-е місце (40%) у зв'язку з пошкодженнями після ракетних обстрілів у березні.

У дослідженні також зазначається, що частка підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників у наступні три місяці, зросла з 5,2% у лютому до 8,3% у березні.

У щомісячному опитуванні ІЕД у березні взяло участь 523 українських підприємства різних розмірів, розташованих у 21 з 27 областей України. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 18 по 29 березня 2024 року.