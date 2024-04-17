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21:59 17.04.2024

Байден підтримав план Джонсона щодо України

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Байден підтримав план Джонсона щодо України

Президент США Джо Байден підтримав і пообіцяв негайно підписати законопроєкти спікера Палати представників США Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, після схвалення їх Конгресом, про це повідомляється в заяві на сайті Білого дому в середу, 17 квітня.

"Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні... Палата представників має ухвалити пакет цього тижня, а Сенат має швидко наслідувати його приклад. Я негайно підпишу цей закон, щоб послати світові сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану або Росії домогтися успіху", - наголошується в заяві.

У заяві також зазначено, що Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями з боку Росії, що тривають, які різко посилилися за останній місяць.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #байден

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