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13:06 17.04.2024

Найближчі дні в усій Україні, крім сходу, будуть дощовими та прохолодними

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Найближчі дні в усій Україні, крім сходу, будуть дощовими та прохолодними

Помірні дощі очікуються в Україні, крім південно-східної частини, в четвер, 18 квітня, у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях, удень також у Житомирській і Черкаській областях сильні дощі, в центральних і Харківській областях подекуди грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північний, на півдні та сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Вдень у Карпатах, більшості центральних і східних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях 3-8°, удень 7-12°; на решті території вночі 9-14°, вдень 14-19°, на південному сході та сході країни 22-27°. У Карпатах мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в четвер, 18 квітня, дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень із 1881 року в день 18 квітня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 25,1° тепла в 1920 році, а найнижчу вночі - на позначці 4,7° морозу в 1895 році.

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні, крім Закарпаття та більшості східних областей, а вдень і південної частини, очікується невеликий (уночі в північних областях помірний) дощ; вітер західний, 7-12 м/с, у більшості областей подекуди пориви 15-20 м/с; температура вночі 1-6° тепла (в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла.

У південних і східних областях України вночі 4-9° тепла, на сході країни та в Криму до 13°, вдень 12-17°, у східних областях до 20°. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У Києві в п'ятницю, 19 квітня, вночі помірний, удень невеликий дощ; вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с; температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #погода #прогноз

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