Події

12:34 17.04.2024

Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

1 хв читати

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському оперному співаку родом з України, який публічно закликає до агресивної війни проти України.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру російському оперному співакові – громадянину рф, який народився в Україні", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в середу.

У повідомленні не зазначено імені оперного співака, йдеться про Василя Герелло, який народився в Чернівецькій області.

За інформацією прокуратури, йому інкримінують публічні заклики до зміни державних кордонів та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану спеціальну військову операцію проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

"Із використанням медійних ресурсів він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію. У березні 2022 року оперний співак взяв участь у концерті-мітингу в москві на честь річниці анексії росією території АР Крим. У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента рф і ведення агресивної війни проти України", - зазначають в Офісі генпрокурора. 

Теги: #війна #підозра #співак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 16.04.2024
РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

10:17 16.04.2024
Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

09:46 16.04.2024
Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

23:53 13.04.2024
ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

23:10 13.04.2024
Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

09:23 12.04.2024
Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

04:27 12.04.2024
В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

22:46 11.04.2024
Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

19:09 11.04.2024
Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

08:58 11.04.2024
Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, троє вважаються безвісти зниклими - МВС

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

На півночі України найближчої доби очікуються значні дощі - Укргідрометцентр

Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

Найближчі дні в усій Україні, крім сходу, будуть дощовими та прохолодними

У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

В Україні один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою - соцопитування

"Епіцентр" влітку запустить перший парк розваг EPILAND у Києві

Нацполіція: У ФРН перебуває 161 українська дитина з окупованих територій, яка значилася в розшуку

У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, троє вважаються безвісти зниклими - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА