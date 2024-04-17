Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському оперному співаку родом з України, який публічно закликає до агресивної війни проти України.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру російському оперному співакові – громадянину рф, який народився в Україні", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в середу.

У повідомленні не зазначено імені оперного співака, йдеться про Василя Герелло, який народився в Чернівецькій області.

За інформацією прокуратури, йому інкримінують публічні заклики до зміни державних кордонів та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану спеціальну військову операцію проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

"Із використанням медійних ресурсів він пропагував російську ідеологію на численну аудиторію. У березні 2022 року оперний співак взяв участь у концерті-мітингу в москві на честь річниці анексії росією території АР Крим. У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента рф і ведення агресивної війни проти України", - зазначають в Офісі генпрокурора.