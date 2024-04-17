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10:12 17.04.2024

Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП "Корчова - Краківець"

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Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП "Корчова - Краківець"

На ПП "Корчова - Краківець" із польського боку продовжиться блокада вантажів на в'їзд в Україну з 9:00 18 квітня до 9:00 20 квітня, повідомила Державна митна служба.

Пропускна спроможність становитиме один автомобіль за годину, що не стосується гуманітарних і військових вантажів.

"За інформацією польської сторони, ймовірно, планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець". Пропускна здатність складатиме один автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів", - пояснюється в повідомленні.

Зазначається, що рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно. 

Теги: #польща #кордон #блокування

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