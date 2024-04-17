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10:36 17.04.2024

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

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У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

Щонайменше четверо людей загинули і п'ятеро дістали травми внаслідок ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці, повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако.

"На жаль, наразі інформацію підтверджено про чотирьох загиблих. З того, що я бачу, цифра може бути більшою, на жаль, тому що багато ще недосліджених об'єктів, і є травмовані, які звертаються вже до міських лікарень. Зокрема у найбільшій нашій лікарні п'ять повідомлень про травмованих. Також, на жаль, я думаю, що їх більше", - сказав Ломако в ефірі національного телемарафону. 

За його словами, внаслідок трьох ударів о 9:03 було пряме влучення у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. "Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів із третього до шостого (восьмий - ІФ-У) поверху та прибудови до неї", - сказав в.о. мера.

Ломако також зазначив, що будівля розташована не в центральній частині міста, але в густонаселеному мікрорайоні. "Пошкоджені будівлі, які поруч розташовані, пошкоджені багато автомобілів у цьому районі, соціальна інфраструктура, інфраструктура міська. Це густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць, тому тут було і багато транспорту в цей час", - розповів він.

В. о. мера розповів, що в районі удару було відключено енерго- і газопостачання, "щоб не було ще більших руйнувань", однак, за його словами, пошкоджені об'єкти, не пов'язані з критичною інфраструктурою. На місці працюють міські служби, ДСНС, психологи, поліція, військова адміністрація. "Наразі поліція опікується ліквідацією наслідків цієї трагедії і цих прильотів", - сказав Ломако, додавши, що в місці удару багато руйнувань і роботи з усунення наслідків.

Теги: #чернігів #ракетний_удар

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