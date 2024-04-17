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08:40 17.04.2024

Ворог за добу здійснив 216 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

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Ворог за добу здійснив 216 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали 216 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

"Протягом доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав 2 авіаційних удари керованими авіабомбами по Роботиному та Малій Токмачці. Також 66 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. ️2 обстріли з РСЗВ накрили Левадне і Роботине. 146 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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