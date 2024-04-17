У Білопіллі залишилися без світла 746 абонентів через пошкодження лінії електропередачі в результаті обстрілів
Російські війська в ніч на середу здійснили обстріл із РСЗВ Білопілля Сумської області, пошкоджено газопровід і лінію електропередачі, без електропостачання залишилося 746 абонентів, повідомляє ОВА.
"Сьогодні вночі, 17 квітня, ворог вчинив черговий злочин проти мирного населення Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, з РСЗВ окупанти здійснили обстріл Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автомобілі.
Також пошкоджено газопровід і лінію електропередачі. Без електропостачання залишилося 746 абонентів.
Крім того, попередньо отримала осколкові поранення одна людина. Одну людину з пошкодженого житла переміщено до пункту незламності.
На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюють.